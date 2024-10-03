Ночью россияне ударили дронами по Одесской области: какие последствия

В ночь на четверг, 3 октября, российские военные атаковали беспилотниками Одесскую область. Прошло без мертвых и пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, один из дронов упал на территорию кладбища в Березовском районе. Другой БПЛА при падении повредил линии электропередач. По состоянию на 10:0 более двух тысяч абонентов в Березовском районе остались без электроснабжения.

"Наши энергетики с ночи работают без перерыва и уже заживили более трех тысяч абонентов". – добавил Кипер.

Напомним, россияне атаковали Киев дронами ночью 3 октября. Воздушная тревога продолжалась более 5,5 часов. Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, и в течение ночи постоянно добавлялись новые БПЛА.

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