Ночью россияне ударили дронами по Одесской области: какие последствия

Прошло без пострадавших.
В ночь на четверг, 3 октября, российские военные атаковали беспилотниками Одесскую область. Прошло без мертвых и пострадавших.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, один из дронов упал на территорию кладбища в Березовском районе. Другой БПЛА при падении повредил линии электропередач. По состоянию на 10:0 более двух тысяч абонентов в Березовском районе остались без электроснабжения.
"Наши энергетики с ночи работают без перерыва и уже заживили более трех тысяч абонентов". – добавил Кипер.
Напомним, россияне атаковали Киев дронами ночью 3 октября. Воздушная тревога продолжалась более 5,5 часов. Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, и в течение ночи постоянно добавлялись новые БПЛА.
Читайте также:
- Российская армия атаковала Ивано-Франковскую область: что известно
- Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: подробности
- Ночью армия РФ массированно атаковала Украину беспилотниками: сколько "Шахедов" сбило ПВО