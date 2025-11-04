ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
857
Время на прочтение
1 мин

Ночью россияне ударили по объекту энергетики в одной из областей: что известно

По данным местных властей, отключений света в регионе не фиксируют.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на энергетику.

Атака на энергетику. / © Associated Press

Ночью против вторника, 4 октября, российская армия в очередной раз нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК .

"Одещина: враг снова бьет по энергетике. Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей", - отметили в компании.

В Одесской областной военной администрации добавили? что ночью россияне двумя волнами массированно атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру региона. Произошли "прилеты". Впрочем, отключений электроснабжения нет.

По данным местных властей, в результате ударов возникли пожары, повреждены дорожные покрытия, производственные сооружения и оборудование. Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, этой ночью РФ совершила атаку на Днепропетровщину. В частности, по Павлограду враг попал беспилотником. Повреждена инфраструктура. В Синельниковском районе из-за российской атаки погибла 65-летняя женщина.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
857
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie