- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 857
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью россияне ударили по объекту энергетики в одной из областей: что известно
По данным местных властей, отключений света в регионе не фиксируют.
Ночью против вторника, 4 октября, российская армия в очередной раз нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК .
"Одещина: враг снова бьет по энергетике. Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей", - отметили в компании.
В Одесской областной военной администрации добавили? что ночью россияне двумя волнами массированно атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру региона. Произошли "прилеты". Впрочем, отключений электроснабжения нет.
По данным местных властей, в результате ударов возникли пожары, повреждены дорожные покрытия, производственные сооружения и оборудование. Обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, этой ночью РФ совершила атаку на Днепропетровщину. В частности, по Павлограду враг попал беспилотником. Повреждена инфраструктура. В Синельниковском районе из-за российской атаки погибла 65-летняя женщина.