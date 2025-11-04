Ночью россияне ударили по объекту энергетики в одной из областей: что известно

Атака на энергетику. / © Associated Press

Ночью против вторника, 4 октября, российская армия в очередной раз нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК .

"Одещина: враг снова бьет по энергетике. Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей", - отметили в компании.

В Одесской областной военной администрации добавили? что ночью россияне двумя волнами массированно атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру региона. Произошли "прилеты". Впрочем, отключений электроснабжения нет.

По данным местных властей, в результате ударов возникли пожары, повреждены дорожные покрытия, производственные сооружения и оборудование. Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, этой ночью РФ совершила атаку на Днепропетровщину. В частности, по Павлограду враг попал беспилотником. Повреждена инфраструктура. В Синельниковском районе из-за российской атаки погибла 65-летняя женщина.

