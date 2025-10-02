- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 568
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью россияне ударили по Одессе: власти сообщили о последствиях (фото)
Из-за ночного обстрела зафиксированы перебои с электроснабжением.
Ночью на 2 октября российская армия ударила по гражданской инфраструктуре Одессы. В частности, поврежден объект транспортной инфраструктуры, а также возникли отключения света.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Несмотря на активную работу ПВО, в результате воздушной атаки повреждений получил объект транспортной инфраструктуры. Один работник получил обломочные ранения. Ему оказана медицинская помощь. Повреждена крыша и остекление частного дома, пострадал еще один человек», — проинформировал чиновник.
Кроме того, из-за ночного обстрела зафиксированы перебои с электроснабжением. К утру удалось вернуть свет для 11,3. тыс. клиентов. Впрочем, до сих пор без света остаются 46,6 тыс. потребителей. По словам Кипера, продолжаются ремонтные работы.
ФОТО
Как сообщалось, ночью в Одессе прогремели взрывы. Город атаковали ударные БПЛА. В частности, часть Пересыпского района осталась без света из-за локальной аварии в сети.
Известно, что в эту ночь Россия обстреляла депо «Укрзализныци» в Одессе. Кроме того, были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин в Конотопе Сумской области. Через атаку некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой.