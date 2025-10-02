Ночью россияне ударили по Одессе: власти сообщили о последствиях (фото)

Атака на Одессу / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Ночью на 2 октября российская армия ударила по гражданской инфраструктуре Одессы. В частности, поврежден объект транспортной инфраструктуры, а также возникли отключения света.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Несмотря на активную работу ПВО, в результате воздушной атаки повреждений получил объект транспортной инфраструктуры. Один работник получил обломочные ранения. Ему оказана медицинская помощь. Повреждена крыша и остекление частного дома, пострадал еще один человек», — проинформировал чиновник.

Кроме того, из-за ночного обстрела зафиксированы перебои с электроснабжением. К утру удалось вернуть свет для 11,3. тыс. клиентов. Впрочем, до сих пор без света остаются 46,6 тыс. потребителей. По словам Кипера, продолжаются ремонтные работы.

Ночью враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Ночью враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру Одесчины. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Как сообщалось, ночью в Одессе прогремели взрывы. Город атаковали ударные БПЛА. В частности, часть Пересыпского района осталась без света из-за локальной аварии в сети.

Известно, что в эту ночь Россия обстреляла депо «Укрзализныци» в Одессе. Кроме того, были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин в Конотопе Сумской области. Через атаку некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой.

