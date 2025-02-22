Ночью россияне ударили по Украине беспилотниками: сколько "Шахедов" сбила ПВО

Ночью против 22 февраля российская армия атаковала Украину 162 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО уничтожила 82 дрона. Также 55 БпЛА-имитаторов были локационно потеряны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 08:00 подтверждены убытки 82 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях", — подчеркнуло Командование.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Кировоградская и Днепропетровская области.

Оккупанты атаковали беспилотниками по направлениям Орла, Брянска, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, добавили в ПС.

Напомним, этой ночью над Украиной кружили вражеские беспилотники. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Кроме того, раздавались взрывы.

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