Ночью россияне ударили по Украине беспилотниками: сколько целей сбили силы ПВО
В результате российского обстрела зафиксировано попадание почти 30 "Шахедов".
Ночью против 25 августа российские войска запустили по Украине 104 ударных беспилотника типа Shahed и дронов-имитаторами разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 76 БПЛА.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны", - подчеркнули военные.
Зафиксировано попадание 28 беспилотников на 15 локациях, а падение обломков сбитых дронов – на четырех локациях.
Оккупанты запускали дроны по направлениям Курска, Шаталово, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска.
Напомним, ночью РФ выпустила целый ряд ударных беспилотников по Украине. В частности, дроны фиксировались в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.
Около полуночи 25 августа Суммы снова оказались под массированной атакой. Зафиксировано более 10 попаданий. В результате атаки возникли пожары в жилых домах одного из старостинских округов общины. На этот момент информации о пострадавших не поступало.