Ночью россияне ударили по Украине беспилотниками: сколько целей сбили силы ПВО

Беспилотник. / © ТСН.ua

Ночью против 25 августа российские войска запустили по Украине 104 ударных беспилотника типа Shahed и дронов-имитаторами разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 76 БПЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны", - подчеркнули военные.

Зафиксировано попадание 28 беспилотников на 15 локациях, а падение обломков сбитых дронов – на четырех локациях.

Оккупанты запускали дроны по направлениям Курска, Шаталово, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска.

Напомним, ночью РФ выпустила целый ряд ударных беспилотников по Украине. В частности, дроны фиксировались в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

Около полуночи 25 августа Суммы снова оказались под массированной атакой. Зафиксировано более 10 попаданий. В результате атаки возникли пожары в жилых домах одного из старостинских округов общины. На этот момент информации о пострадавших не поступало.

