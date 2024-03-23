Ночью россияне ударили по Украине дронами и ракетами С-300: сколько целей удалось сбить

В ночь на 23 марта армия РФ атаковала Украину 34 беспилотниками Shahed и зенитными управляемыми ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили 31 русский БПЛА.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожен 31 "Шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты ударили четырьмя ЗРК С-300 по Донбасу. Ударные беспилотники россияне запускали из российской Курской области и мыса Чауда в аннексированном Крыму.

Напомним, минувшей ночью оккупанты РФ совершили мощную массовую и комбинированную атаку на Украину. Россияне сначала запустили БПЛА, а затем ударили ракетами. Армия неприятеля сосредоточилась на объектах принципиальной инфраструктуры. В частности, энергетической

Известно, что ночью оккупанты выпустили по Украине 151 воздушную цель. В частности, дроны, крылатые ракеты, С-300 и "Кинжалы". Силы ПВО уничтожили 92 воздушных целей: 55 беспилотников и 37 ракет.

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