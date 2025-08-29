- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1384
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью россияне ударили "Шахедами": сколько дронов сбила ПВО и куда целился враг
Этой ночью российские БПЛА атаковали Донбасс и Днепропетровщину.
В ночь на пятницу, 29 августа, российские войска запустили по Украине 68 ударных Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 46 дронов.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны", - подчеркнули военные.
Зафиксировано попадание 22 беспилотников на девяти локациях в Донецкой и Днепропетровской областях.
По информации ПС, этой ночью россияне запускали дроны по направлениям Курска, Миллерово, Брянска и Приморско-Ахтарска на территории РФ.
Как сообщалось, этой ночью Украину атаковали российские беспилотники . РФ ударила по гражданской инфраструктуре Сумской области. Дрон влетел женщине во двор.
В частности, в Днепре раздались взрывы . Город атаковали дроны-камикадзе типа "Шахед". Утром местные власти сообщили о двух пострадавших. Известно, что россияне повредили инфраструктурный объект и пожарную часть.
Напомним, минувшей ночью, 28 августа, РФ ударила "Кинжалами", дронами и крылатыми ракетами по Украине. В частности, оккупанты выпустили 598 БпЛА и 20 крылатых ракет Х-101. Силы ПВО уничтожили 589 целей.