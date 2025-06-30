Ночью россияне ударили "Шахедами": сколько дронов удалось уничтожить ПВО

Беспилотник. / © ТСН.ua

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Ночью на понедельник, 30 июня, российские военные атаковали Украину ударными БпЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 74 дрона – из 107 запущенных.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По информации военных, противовоздушной обороной обезврежены 74 беспилотника на севере, востоке и юге страны. Так, 64 БпЛА были сбиты огневыми средствами поражения, а 10 – локационно потеряны.

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Ночью основным направлением российского удара стали Донецкая и Харьковская области.

Заметим, что россияне запускали дроны из направлений Брянска, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарского и Гвардейского.

Напомним, РФ атаковала Украину дронами. Часть страны охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО. В частности, было громко в Одесской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

В частности, в Одесской области после атаки беспилотников вспыхнул пожар. В Харьковской области из-за атаки вспыхнуло здание СТО. В одном из населённых пунктов региона пострадали люди.

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Дата публикации 07:10, 25.06.25 Количество просмотров 99 Выжить возможно! Что делать, если оказались под завалами?