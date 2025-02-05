Ночью россияне выпустили по Украине ракеты и "Шахеды": какие регионы пострадали

В ночь на 5 февраля 2025 года россияне выпустили по Украине ракеты и ударные дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"С 20:00 4 февраля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и 104 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 подтверждены сбития 57 "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Кировоградщина, Сумщина, Харьковщина и Донетчина", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве ночью, 5 февраля, прозвучала серия взрывов.

Читайте также: