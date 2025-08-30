- Дата публикации
Ночью российская армия массированно атаковала Украину: Польша отреагировала
Польские войска посреди ночи подняли в атмосферу истребители.
Ночью 30 августа российские войска нанесли ракетные и дроновые удары по Украине. Соседняя Польша вновь поднимала свою военную авиацию и союзников.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.
"В связи с очередным нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС", - подчеркнули польские военные.
Отмечается, что на воздух взлетели очередные пары истребителей. Кроме того, были приведены в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
"Принятые меры преследуют цель обеспечения безопасности в районах, граничащих с угрожающими территориями. Оперативное командование Вооруженных Сил постоянно отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - подчеркнули в польском Оперативном командовании.
Напомним, в эту ночь российская армия атаковала Украину беспилотниками и ракетами. В частности, взрывы раздавались в Ивано-Франковской, Волынской, Черкасской, Хмельницкой, Ровенской областях и т.д. Под мощным комбинированным ударом было Запорожье.
Заметим, что для атаки РФ использовала несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, являющихся носителями крылатых ракет большой дальности. Два из них взлетели с авиабазы «Энгельс», два – с «Оленьи».