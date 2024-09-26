Ночью российская армия ударила по Украине дронами и ракетами: сколько целей удалось уничтожить

В 14 регионах сработали силы ПВО.
Ночью 26 сентября российская армия ударила по Украине беспилотниками Shahed и разными ракетами. ПВО уничтожило 66 ударных дронов и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Российские военные атаковали Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области. По Одесской области захватчики ударили четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, которые выпустили из акватории Черного моря. Кроме того, Украину атаковали 78 ударных БПЛА. Дроны летели из районов Приморско-Ахтарска, Орела и Курска.
Силы ППЛ сбили четыре ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Также восемь беспилотников локационно потеряно в нескольких регионах Украины. Один – вернулся в РФ. По состоянию на 09.00 один дрон остается в воздушном пространстве Украины.
"Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях", — сообщило Командование ПС.
Как сообщалось, ночью в Украину залетели группы вражеских беспилотников по нескольким направлениям.
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