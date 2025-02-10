Ночью российская армия ударила "Шахедами": сколько дронов удалось сбить силам ПВО

Ночью против 10 февраля российская армия атаковала Украину 83-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы противовоздушной обороны и уничтожили 61 дрон. Кроме того, 22 цели были утеряны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 61-го ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях", — проинформировали военные.

Этой ночью оккупанты атаковали беспилотниками по направлениям: Курское, Орла, Миллерово, Шаталово, Брянское и Приморско-Ахтарское. В результате ударов дроны пострадали Сумщина, Харьковщина, Полтавщина и Кировоградщина.

Как сообщалось , ночью в Украине летали вражеские дроны. В ряде областей раздались взрывы

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