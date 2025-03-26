Ночью российские беспилотники атаковали Ахтырку: вспыхнул пожар

Предварительно погибших и травмированных нет.

Сегодня, 26 марта, ночью, российские беспилотники атаковали Ахтырку.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсети.

В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка. Также произошло возгорание одного хозяйственного здания.

На месте работают аварийно-спасательные службы.

Предварительно погибших и травмированных нет.

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по центру города Сумы днем 24 марта. Есть пострадавшие.

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