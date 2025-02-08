Ночью российские войска ударили дронами по Украине: сколько БпЛА удалось сбить

Более 70 дронов не достигли целей.

Ночью на субботу, 8 февраля, российская армия атаковала 139 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО уничтожили 67 дронов, а 71 БпЛА был локационно потерян.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что россияне атаковали дронами по направлениям Курска, Орла, Миллерово, Брянска и Шаталово. В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 67 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, ночью в Украине летали вражеские дроны. В ряде городов и регионов раздались взрывы. В частности, в Киеве и в области.

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