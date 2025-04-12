Ночью российские войска ударили по Украине дронами: сколько "Шахедов" удалось сбить

Беспилотники. / © ТСН.ua

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Ночью против субботы, 12 апреля, русские войска атаковали 88 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 56 из 88 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 56 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны", - говорится в сообщении.

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Последствия атаки фиксируются в Харьковской, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме того, в течение ночи 24 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

По информации военных, россияне запускали беспилотники по направлениям Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарского.

Как сообщалось, в эту ночь оккупационная российская армия атаковала Украину беспилотниками. В частности, ночью мониторинговые каналы информировали о взрывах в Одессе, Харькове и Киеве.

Дата публикации 12:36, 11.04.25 Количество просмотров 183 Шок! Может взорваться в любой момент: РФ сбросила новые бомбы на Киев