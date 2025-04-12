ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2109
Время на прочтение
1 мин

Ночью российские войска ударили по Украине дронами: сколько "Шахедов" удалось сбить

В нескольких регионах сработали силы противовоздушной обороны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотники.

Беспилотники. / © ТСН.ua

Ночью против субботы, 12 апреля, русские войска атаковали 88 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 56 из 88 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 56 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны", - говорится в сообщении.

Последствия атаки фиксируются в Харьковской, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме того, в течение ночи 24 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

По информации военных, россияне запускали беспилотники по направлениям Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарского.

Как сообщалось, в эту ночь оккупационная российская армия атаковала Украину беспилотниками. В частности, ночью мониторинговые каналы информировали о взрывах в Одессе, Харькове и Киеве.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
2109
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie