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Ночью российский "Шахед" пролетел на критически низкой высоте возле Ровенской АЭС.

Ночью российский "Шахед" пролетел на критически низкой высоте возле Ровенской АЭС.

Ровенская АЭС. / Фото: УНИАН

Россия продолжает угрожать безопасности АЭС Украины.

Ночью 26 сентября был зафиксирован пролет ударного российского беспилотника на критически низкой высоте возле промышленной площадки Ровенской АЭС.

Об этом сообщил "Энергоатом".

"В очередной раз российские войска несут угрозу ядерной безопасности украинских АЭС. О каждом таком факте "Энергоатом" информирует соответствующие учреждения, ведь никто не имеет права нарушать принципы ядерной и радиационной безопасности", — подчеркнули в компании.

Напомним, несколько дней назад к Хмельницкой атомной электростанции станции также близился российский "Шахед".

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