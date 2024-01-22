Ночью сгорел загородный дом Игоря Мазепы в Черниговской области (фото)

В селе Картовецкое Черниговской области ночью, 22 января, сгорел загородный дом основателя Concorde Capital Игоря Мазепы.

Об этом пишет издание LB.ua.

Дом был оборудован системами наблюдения, причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: Левый Берег

Что известно о деле Мазепы

18 января Игоря Мазепу задержали в 15:00 во время пересечения украинско-польской границы, а в компании прошли обыски. Впоследствии стало известно, что сотрудники ДБР задержали Юрия Мазепу – брата владельца инвестиционной компании Concord Capital Игоря Мазепы.

По версии следствия бизнесмен является организатором схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС. Речь идет о земельном участке в Вышгородском районе площадью более 7 га стоимостью более 20 млн грн.

В Concorde Capital сообщили, что правоохранители потребуют для Мазепы избрания меры пресечения с возможностью внесения 700 млн грн залога.

Сам Игорь Мазепа заявил, что не понимает сути обвинений ДБР против него – "никому никаких государственных участков не выделял".

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