Ночью — снег, днем — дождь: прогноз погоды в Украине на пятницу, 18 февраля

Завтра будет облачно с прояснениями.

В пятницу, 18 февраля, в Украине будет много осадков: ночью — снег, а днем будет идти дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, завтра в большинстве областей ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-западный (на востоке страны – юго-западный) 7-12 м/с, ночью в Украине, днем в западной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, в Закарпатье и Одесщине до 11° тепла. В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег, температура сутки 2-7° мороза.

В Киеве 18 февраля будет облачно и дождливо, ночью с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°. Из-за сильных порывов ветра в столице объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.

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