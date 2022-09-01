Ночью температура воздуха снизится до +5°: прогноз погоды в Украине на пятницу, 2 сентября

В пятницу, 2 сентября, в Украине ночью будет уже достаточно прохладно, однако днем температура воздуха будет прогреваться выше 20°, а в южной части страны будет даже достигать 29°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 2 сентября в стране будет без осадков, лишь днем в большинстве западных и Винницкой областях ожидаются умеренные дожди, отдельные грозы, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях значительные дожди. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°, в южной части ночью 12-17°, днем 24-29°.

2 сентября днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за ливней объявлен I уровень опасности, желтый. 2-3 сентября в северных, центральных, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Волынской и Ровенской областях, 2 сентября и во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В Киеве 2 сентября будет сухо. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°. 2-3 сентября в столице и области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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