Ночью три вражеских дрона ударили по общежитию одного из учебных заведений Одессы — ОК "Юг

Об этом в социальных сетях пишет оперативное командование "Юг".

12 беспилотников были уничтожены силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

Три дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы.

Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

"На хвостовиках дронов "сакрально" обозначена причина атаки", — говорится в сообщении украинских военных.

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Напомним, что ночью против 4 мая 2023 года в Одессе раздались взрывы.

Напомним, что ранее ночью воздушная тревога охватила пол Украины.