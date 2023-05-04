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Ночью три вражеских дрона ударили по общежитию одного из учебных заведений Одессы — ОК "Юг

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1543
Время на прочтение
1 мин
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Ночью три вражеских дрона ударили по общежитию одного из учебных заведений Одессы — ОК "Юг

Пожар в результате атаки оперативно ликвидирован / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

По Одессе ночью враг направил атаку 15 Shahed-131/136.

Об этом в социальных сетях пишет оперативное командование "Юг".

12 беспилотников были уничтожены силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

Три дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы.

Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

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"На хвостовиках дронов "сакрально" обозначена причина атаки", — говорится в сообщении украинских военных.

Напомним, что ночью против 4 мая 2023 года в Одессе раздались взрывы.

Напомним, что ранее ночью воздушная тревога охватила пол Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1543
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