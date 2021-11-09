Ночью ударит мороз до минус 9°: прогноз погоды в Украине на среду, 10 ноября

Днем синоптики прогнозируют небольшую облачность.
В среду, 10 ноября, в Украине будет холодная, а ночью еще и морозная погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Да, по прогнозам синоптиков, завтра в стране осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в южной части от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла, в Закарпатье до 11°.
В Киеве 10 ноября будет также сухо. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью около 5° мороза, днем 3-5° тепла.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.
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