Украина
1078
1 мин

Ночью в Днепре объявляли химическую опасность: что известно (видео)

Ночью РФ ударила по предприятию в Днепре. Спасатели заявляют, что меры были превентивными.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Днепр.

Днепр. / © Pixabay

Ночью 5 сентября во время воздушной тревоги в Днепре ездил автомобиль спасателей и сообщал об угрозе химической опасности. В ГСЧС опровергли информацию о такой угрозе.

Об этом заявил спикер ГСЧС области Сергей Ковтонюк в комментарии "Общественному".

По его словам, химической угрозы в Днепре нет, а качество воздуха отвечает нормам. Все мероприятия, проводимые спасателями, были превентивными.

"Химической опасности нет. Воздух чист. Были предприняты превентивные меры, чтобы избежать вероятного поражения населения", - подчеркнул представитель ГСЧС.

Отметим, ночью Телеграмм-канал "Днепр Оперативный" опубликовал соответствующее видео. Отмечается, что ночью 5 сентября во время атаки на Слобожанском проспекте спасатели призвали закрыть окна из-за химической опасности.

Напомним, ночью в Днепре раздавались взрывы. Город атаковали "Шахеды". Жители рассказали, что взрывов было много. Утром местные власти сообщили, что ПВО уничтожило 15 дронов.

Заметим, в эту ночь россияне ударили по одному из предприятий в городе. После прилетов произошел сильный пожар. Обошлось без погибших и пострадавших.

1078
