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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночью в Днепре произошли взрывы: что известно об атаке россиян

Российские войска атаковали Днепропетровщину и "Шахедами", и ракетами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар. / © Associated Press

В ночь на 7 июня Днепропетровская область пережила комбинированную атаку армии РФ. ПВО сбили шесть ракет и 27 БПЛА. В частности, под ударом оказался Днепр.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

В Днепре из-за российских обстрелов повреждена инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелся автомобиль. В многоэтажках разбиты окна. Кроме того, женщины пострадали 45 и 88 лет.

В Павлограде повреждены предприятие и многоквартирные дома. Загорелись автомобили, девять - уничтожены полностью.

Утром оккупационная армия ударила по Никопольщине fpv-дронами и тяжелой артиллерией. Атакован сам Никополь и Марганецкая община.

Как сообщалось, в Днипре ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Напомним, накануне ночью РФ мощно ударила по Украине. В частности, под ударом находились Луцк и Тернополь. Атаки на эти города были одними из самых мощных за время войны. В частности, в Луцке "Шахед" влетел в многоэтажку , где погибли два человека - молодая пара.

По информации ПС, РФ массированно ударила по Украине, применив 452 воздушных целей. Силы ПВО обезвредили 406 ракет и дронов.

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