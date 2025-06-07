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- Украина
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Ночью в Днепре произошли взрывы: что известно об атаке россиян
Российские войска атаковали Днепропетровщину и "Шахедами", и ракетами.
В ночь на 7 июня Днепропетровская область пережила комбинированную атаку армии РФ. ПВО сбили шесть ракет и 27 БПЛА. В частности, под ударом оказался Днепр.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
В Днепре из-за российских обстрелов повреждена инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелся автомобиль. В многоэтажках разбиты окна. Кроме того, женщины пострадали 45 и 88 лет.
В Павлограде повреждены предприятие и многоквартирные дома. Загорелись автомобили, девять - уничтожены полностью.
Утром оккупационная армия ударила по Никопольщине fpv-дронами и тяжелой артиллерией. Атакован сам Никополь и Марганецкая община.
Как сообщалось, в Днипре ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Напомним, накануне ночью РФ мощно ударила по Украине. В частности, под ударом находились Луцк и Тернополь. Атаки на эти города были одними из самых мощных за время войны. В частности, в Луцке "Шахед" влетел в многоэтажку , где погибли два человека - молодая пара.
По информации ПС, РФ массированно ударила по Украине, применив 452 воздушных целей. Силы ПВО обезвредили 406 ракет и дронов.