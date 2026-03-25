ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
455
Время на прочтение
1 мин

Ночью в Харькове и Чернигове прозвучала серия взрывов: какие последствия

Последствия атаки уточняются.

Автор публикации
Игорь Бережанский
В Харькове раздались взрывы

В Харькове раздались взрывы / © Getty Images

В Харькове в ночь на 25 марта прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

Он заявил, что было зафиксировано попадание вражеских БПЛА в двух районах города.

«Имеем попадание двух БПЛА типа „Шахед“ в Основянском и Новобаварском районах города», — говорится в сообщении.

Кроме того, он добавил, что последствия атаки уточняются.

Также о взрыве в Чернигове сообщили корреспонденты Общественного.

Позже стало известно, что около 150 тысяч абонентов Чернигова и района обесточены из-за атаки РФ.

Перед этим в Воздушных силах сообщали о движении враждебных БПЛА в направлении Харькова и Чернигова.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 25 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в результате попадания российского дрона-камикадзе типа Shahed в центре Винницы погиб человек.

Дата публикации
Количество просмотров
455
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie