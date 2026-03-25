- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 455
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью в Харькове и Чернигове прозвучала серия взрывов: какие последствия
Последствия атаки уточняются.
В Харькове в ночь на 25 марта прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.
Он заявил, что было зафиксировано попадание вражеских БПЛА в двух районах города.
«Имеем попадание двух БПЛА типа „Шахед“ в Основянском и Новобаварском районах города», — говорится в сообщении.
Кроме того, он добавил, что последствия атаки уточняются.
Также о взрыве в Чернигове сообщили корреспонденты Общественного.
Позже стало известно, что около 150 тысяч абонентов Чернигова и района обесточены из-за атаки РФ.
Перед этим в Воздушных силах сообщали о движении враждебных БПЛА в направлении Харькова и Чернигова.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 25 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в результате попадания российского дрона-камикадзе типа Shahed в центре Винницы погиб человек.