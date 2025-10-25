- Дата публикации
-
- Украина
- 73
- 1 мин
Ночью в Харькове прозвучала серия взрывов — СМИ
В регионе зафиксированы вражеские ударные беспилотники.
В Харькове в ночь на 25 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
Журналисты заявили, что первый взрыв прогремел после полуночи.
Позже в городе было слышно еще несколько взрывов.
Воздушные силы сообщили, что вражеские беспилотники в Харьковской области держат курс на Мерефу.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 25 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что украинские специалисты обнаружили на сбитой над Украиной дроне-камикадзе «Шахед» китайскую антенну спутниковой навигации.