В Харькове раздались взрывы / © Associated Press

В Харькове в ночь на 25 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

Журналисты заявили, что первый взрыв прогремел после полуночи.

Позже в городе было слышно еще несколько взрывов.

Воздушные силы сообщили, что вражеские беспилотники в Харьковской области держат курс на Мерефу.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 25 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что украинские специалисты обнаружили на сбитой над Украиной дроне-камикадзе «Шахед» китайскую антенну спутниковой навигации.