Ночью в Харькове раздались взрывы
Город находится под атакой ударных беспилотников.
В Харькове в ночь на 24 января прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.
«Враг нанес удар БпЛА типа „Шахед“ по Индустриальному району Харькова», — говорится в сообщении.
Он уточнил о попадании вражеского БпЛА «Шахед» по городу, а также предупредил еще несколько БпЛА в направлении города.
Позже Терехов добавил, что предварительно под атакой Индустриальный район города.
В свою очередь, мониторинговые каналы сообщают о массированной атаке беспилотников на регионы Украины.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 24 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что чрезвычайники вывели 16 человек из охваченной огнем 16-этажки в Днепре после атаки вражеского дрона.