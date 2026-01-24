ТСН в социальных сетях

Ночью в Харькове раздались взрывы

Город находится под атакой ударных беспилотников.

Взрывы раздались в Харькове

Взрывы раздались в Харькове / © Getty Images

В Харькове в ночь на 24 января прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.

«Враг нанес удар БпЛА типа „Шахед“ по Индустриальному району Харькова», — говорится в сообщении.

Он уточнил о попадании вражеского БпЛА «Шахед» по городу, а также предупредил еще несколько БпЛА в направлении города.

Позже Терехов добавил, что предварительно под атакой Индустриальный район города.

В свою очередь, мониторинговые каналы сообщают о массированной атаке беспилотников на регионы Украины.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 24 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что чрезвычайники вывели 16 человек из охваченной огнем 16-этажки в Днепре после атаки вражеского дрона.

