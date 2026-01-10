- Дата публикации
-
Украина
Ночью в Харькове раздался взрыв
Перед взрывом фиксировали движение БпЛА в направлении города.
В ночь на 10 января в Харькове раздался взрыв во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом говорится в сообщении корреспондентов Общественного.
«В Харькове был слышен взрыв», — говорится в сообщении.
Перед взрывом Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщали о движении БпЛА в направлении города.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в ночь на 10 января прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.