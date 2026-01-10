ТСН в социальных сетях

Украина
55
1 мин

Ночью в Харькове раздался взрыв

Перед взрывом фиксировали движение БпЛА в направлении города.

Игорь Бережанский
Беспилотник Shahed

Беспилотник Shahed / © Associated Press

В ночь на 10 января в Харькове раздался взрыв во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении корреспондентов Общественного.

«В Харькове был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Перед взрывом Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщали о движении БпЛА в направлении города.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в ночь на 10 января прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

55
