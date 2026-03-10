Взрыв раздался в Харькове / © Getty Images

В Харькове в ночь на 10 марта раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Харькове был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Глава Харькова Игорь Терехов заявил, что попадание вражеского БПЛА было зафиксировано в Холодногорском районе города.

«В Холодногорском районе попадание вражеского дрона „шахед“», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются последствия атаки.

Перед взрывом в Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 10 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что Россия может более активно применять модернизированные дроны «шахед» с реактивными двигателями.