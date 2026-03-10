- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью в Харькове раздался взрыв — СМИ
Военные предупреждали об угрозе вражеских беспилотников.
В Харькове в ночь на 10 марта раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Харькове был слышен взрыв», — говорится в сообщении.
Глава Харькова Игорь Терехов заявил, что попадание вражеского БПЛА было зафиксировано в Холодногорском районе города.
«В Холодногорском районе попадание вражеского дрона „шахед“», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются последствия атаки.
Перед взрывом в Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 10 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что Россия может более активно применять модернизированные дроны «шахед» с реактивными двигателями.