Ночью в Харьковской области раздались взрывы — СМИ
Военные сообщали о приближении вражеских ударных беспилотников.
В ночь на 9 августа в Чугуевской общине Харьковской области прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает Общественное.
«Серия взрывов прогремела в Чугуевской общине», — говорится в сообщении.
Позже корреспонденты издания сообщили о повторных взрывах.
Ранее Воздушные силы сообщали о нескольких вражеских ударных беспилотниках в направлении Чугуева.
Ранее сообщалось, что в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что во время атаки на Запорожский район российские войска нанесли удары авиабомбами по территории базы отдыха.