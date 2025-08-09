ТСН в социальных сетях

Украина
56
1 мин

Ночью в Харьковской области раздались взрывы — СМИ

Военные сообщали о приближении вражеских ударных беспилотников.

Игорь Бережанский
Взрывы в Харьковской области

Взрывы на Харьковщине

В ночь на 9 августа в Чугуевской общине Харьковской области прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает Общественное.

«Серия взрывов прогремела в Чугуевской общине», — говорится в сообщении.

Позже корреспонденты издания сообщили о повторных взрывах.

Ранее Воздушные силы сообщали о нескольких вражеских ударных беспилотниках в направлении Чугуева.

