Ночью в Херсоне оккупанты прибегли к "николаевскому сценарию" с ракетами С-300: детали от Гуменюк

В Херсоне оккупационная армия вернулась к так называемому "николаевскому сценарию", применив ракеты С-300 по территории жилых кварталов города.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сегодня для херсонцев норма, когда раздаются взрывы и работает вражеская артиллерия. Этой ночью враг применил еще и баллистическую траекторию своего вооружения. Так же, как обстреливался когда-то Николаев с нетипичным использованием С-300, являющихся зенитными управляемыми ракетами. 300 – Ред.) по центру Херсона", — рассказала она.

оккупанты попали в детский сад, разрушили торговый центр, повредили несколько жилых домов.

"Враг, пытаясь компенсировать хоть чем-то недостатки артиллерийской работы. Мы бьем по их позициям, заставляем откатывать свои тяжелые артиллерийские установки. Но они пытаются любым способом компенсировать", — подчеркнула Гуменюк.

Как сообщалось, Россия ввела режим госграницы между оккупированным Крымом и Херсонщиной. На практике это означает усиление фильтрации и проверок на границе, аналогичные действующим на пересечении с Россией у Новоазовска.

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