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Ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы: что известно

Ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы: что известно

Взрыв. / Фото: Associated Press

Потерпевших нет.

Ночью в пятницу, 1 ноября, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", на территории области силы ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, место падения обломков устанавливается. Сообщений о погибших, травмированных и разрушениях не поступало.

Как сообщалось, ночью в Харькове раздался взрыв после пуска КАБов в сторону города вражеской авиацией.

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