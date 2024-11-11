Ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы: что известно

В ночь на понедельник, 11 ноября, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили один БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении чиновника.

По его словам, обращений по поводу травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало.

Напомним, этой ночью россияне ударили дронами по домам в Николаеве. В результате ударов погибли по меньшей мере пять человек.

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