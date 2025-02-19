Ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы: что известно

В ночь на среду, 19 февраля, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили восемь враждебных БПЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, в результате вражеской атаки произошло возгорание сухой растительности на открытой местности и повреждены два автомобиля. Между тем, обращений относительно травмированных или погибших не поступало, подчеркнул Тюрин.

Как сообщалось, этой ночью россияне массированно ударили по Одессе "Шахедами". В результате российской атаки повреждена гражданская инфраструктура. Есть потерпевшие.

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