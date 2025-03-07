Ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы: что известно

Информации о потерпевших нет.
Ночью в пятницу, 7 марта, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
По его словам, ночью в небе над регионом были уничтожены семь вражеских БпЛА типа "Shahed" и три крылатых ракеты.
"В результате падения обломков произошло воспламенение сухой растительности на открытой территории в Каменец-Подольском районе. Обращений по поводу разрушений, травмированных или погибших не поступало", — добавил чиновник.
Как сообщалось, ночью россияне ударили ракетами по соседней Тернопольской области. В результате атаки произошли "прилеты" в критический промышленный объект.