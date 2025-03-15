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Ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы: что известно об атаке "Шахедов"

Ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы: что известно об атаке "Шахедов"

Взрыв. / Фото: Associated Press

Информации о потерпевших нет.

В ночь на субботу, 15 марта, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 11 враждебных БПЛА типа Shahed", — подчеркнул глава ОВА.

В результате российской атаки повреждено хозяйственное здание одного из предприятий области, также произошло незначительное возгорание, которое уже ликвидировано. Информация о травмированных, погибших не поступала, добавил Тюрин.

Как сообщалось, этой ночью в Чернигове беспилотник попал в девятиэтажку. Пока информации о пострадавших нет.

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