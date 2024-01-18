Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

В ночь на четверг, 18 января, в Хмельницкой области раздавались взрывы. Во время воздушной тревоги в регионе работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в области силы ПВО ВСУ обезвредили 3 БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении чиновника.

По предварительным данным, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали.

В Хмельнитчине сирены звучали более часа: с 00:09 до 01:21. Воздушные силы предупреждали об угрозе БПЛА.

Напомним, утром 18 января в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Во всех регионах – ракетная опасность. Существует угроза "Кинжалов".

Читайте также: