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Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Взрыв. / Фото: Associated Press

Информации о разрушении нет.

В ночь на четверг, 27 марта, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "воздушная тревога" наши силы ПВО уничтожили два враждебных БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация по разрушениям, травмированным, погибшим не поступала.

Как сообщалось, утром 27 марта часть Украины охватила воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе баллистики.

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