Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно о последствиях

В пятницу, 12 апреля, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом работала ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО ВСУ уничтожили два враждебных БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

По его словам, в результате атаки повреждены два частных дома. На местах инцидента работают все соответствующие службы. Тюрин подчеркнул, что в настоящее время информация о погибших или травмированных не поступала.

Как сообщалось, в Хмельницкой области воздушная тревога продолжалась с 02:00 до 05:29. ПС ВСУ предупреждали о беспилотниках в воздушном пространстве региона. Во время тревоги взрывы прогремели на Хмельнитчине.

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