Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно о последствиях атаки

Ночью против 6 июня в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом работала ПВО – сбили один российский беспилотник Shahed.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте. Работают все соответствующие службы. Пожар ликвидируют наши работники ГСЧС", — подчеркнул Тюрин.

По его словам, травмированных или погибших нет.

Как сообщалось, ночью Россия ударила ракетами и беспилотниками по Украине. В частности, баллистическими ракетами "Искандер-М" захватчики ударили по Днепропетровской области.

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