Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно об атаке

Информации о потерпевших нет.
Ночью против 18 декабря во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы. Российские беспилотники атаковали область.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Сегодня ночью наши силы ПВО в пределах Хмельницкой области сбили два БпЛА типа "Шахед", — сообщил чиновник.
По его словам, информации о травмированных или повреждении имущества не поступало.
Как сообщалось, этой ночью беспилотники снова надоедали украинцам. В многих областях Украины была объявлена тревога.
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