Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно об атаке

Информации о потерпевших нет.

Ночью против 18 декабря во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы. Российские беспилотники атаковали область.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Сегодня ночью наши силы ПВО в пределах Хмельницкой области сбили два БпЛА типа "Шахед", — сообщил чиновник.

По его словам, информации о травмированных или повреждении имущества не поступало.

Как сообщалось, этой ночью беспилотники снова надоедали украинцам. В многих областях Украины была объявлена ​​тревога.

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