Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно об атаке дронов

Информации о травмированных нет.
Ночью против 4 ноября во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы. Российские дроны атаковали область.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили шесть враждебных БПЛА типа Shahed", — подчеркнул чиновник.
По его словам, в настоящее время информации о травмированных, погибших или повреждении имущества не поступало.
Напомним, ночью россияне ударили дронами по Черниговской области. Произошло попадание во двор в селе Черниговского района.
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