Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: какие последствия атаки

В ночь на 12 августа в Хмельницкой области во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. В результате атаки беспилотников возник пожар.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 10 враждебных БПЛА типа Shahed", — говорится в сообщении чиновника.

Отмечается, что в результате российских обстрелов возник пожар на одном из складов хранения мебельной продукции. В настоящее время на месте работают спасатели.

Как сообщалось, россияне атаковали Киев беспилотниками. Это уже седьмой обстрел столицы с начала сентября. Воздушную тревогу объявляли трижды и суммарно продолжалось около двух часов.

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