Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: какие последствия атаки БпЛА

В регионе уничтожен один дрон.

В ночь на понедельник, 18 марта в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В регионе силы ПВО сбили российский беспилотник.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили один БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

По его словам, в результате атаки пострадала жительница области 1976 года рождения. Ее госпитализировали в больницу с травмой правого плеча и лица. Угрозы ее жизни нет.

Кроме того, в результате падения обломков сбитого "Шахеда" поврежден частный дом.

Как сообщалось, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги, которая длилась с 22:38 до 23:09, прогремели взрывы. ПС предупреждали об угрозе БПЛА.

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