Ночью в Хмельницкой области раздавались мощные взрывы: какие последствия ударов РФ

Ночью 22 марта российские войска нанесли удары по Хмельницкой области. Во время воздушной тревоги, продолжавшейся почти шесть часов, с 01:01 до 07:00, произошли взрывы.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Очередная атака врага по Хмельнитчине. К сожалению, раненые и одна погибшая. Под завалами ищем людей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, жилые дома.

Известно, что в результате российской атаки в Шепетовской общине повреждены объекты критической инфраструктуры. По словам городского головы Виталия Бузиля, жертв нет.

"Ремонтные бригады работают над восстановлением электро и водоснабжения. Школы и садики переведены на дистанционный режим. Поэтому сохраняем спокойствие и не игнорируем воздушные тревоги", — подчеркнул чиновник.

Напомним, ночью Россия ударила по Хмельницкому. Мэр Александр Симчишин сообщил, что есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

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