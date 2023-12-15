Ночью в Хмельницкой области сработало ПВО: что известно об атаке

Ночью против 15 декабря в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Местные власти заявили о работе сил противовоздушной обороны во время атаки беспилотников.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Воздушная тревога в Хмельницкой области продолжалась более двух часов: с 22:58 14 декабря до 01:06 15 декабря. Была угроза ударов БпЛА. В области произошли взрывы. Местные власти сообщали о работе ПВО.

"Ночью во время сигнала "Воздушная тревога" в области силы ПВО обезвредили 3 БпЛА типа "Shahed". Информация о травмированных и разрушениях не поступала", — говорится в сообщении чиновника.

Читайте также ведущие новости дня:

Атака на Хмельнитчину

Днем 14 декабря во время одной из воздушных тревог РФ запустила ракеты по Хмельнитчине – в район Староконстантинова. В одной из общин прогремели взрывы примерно в 14:20.

Впоследствии в Украине была объявлена еще одна тревога из-за взлета МигГив. Около 16:00 в Хмельницкой области снова произошли взрывы. Сообщалось о ракете в направлении Староконстантинова.

Стало известно, что Россия дважды атаковала Хмельнитчину. Во время воздушной тревоги (14:09 – 14:57) в Староконстановской ОТГ произошел взрыв, а во время следующей воздушной тревоги (15:36 – 16:15), в районе Миролюбненской ОТГ также произошел взрыв.

После полуночи в Хмельницкой области раздались взрывы. ПС сообщали об угрозе удару беспилотников. В области сработала противовоздушная оборона.

Читайте также: