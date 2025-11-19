ТСН в социальных сетях

Украина
306
1 мин

Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: власти сообщили о последствиях

Информации о пострадавших местных жителях нет.

Елена Капник
Дым

Дым / © Associated Press

Ночью 19 ноября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Последствия атаки зафиксировали на территории Шепетовского района

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, в результате над регионом были сбиты четыре российских беспилотника и одна крылатая ракета.

В Шепетовском районе повреждена линия электропередачи. Около двух тысяч абонентов в 27 населенных пунктах временно были без света.

По данным чиновника, в результате падения обломков повреждены пять жилых домов и кровля одного технического сооружения.

Напомним, этой ночью и утром российская армия атаковала соседний город Тернополь ракетами и дронами. Россияне попали в обычные жилые дома. По данным спасателей, на двоих локация в городе сложилась критическая ситуация из-за разрушений. Под завалами ищут людей.

В городе много погибших. Пока известно о десяти жертвах российской атаки. Около 40 человек получили травмы. В частности, 12 детей.

