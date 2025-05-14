Ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы: что известно об атаке "Шахедов"

Взрыв. / © Associated Press

Реклама

В ночь на среду, 14 мая, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"В результате атаки произошло возгорание одного нежилого дома, которое ликвидировано силами ГСЧС. Также повреждены окна в двух жилых частных домах", - проинформировал чиновник.

Реклама

По его словам, информация о травмированных или погибших не поступала.

Известно, что в Хмельнитчине силы противовоздушной обороны уничтожили 13 БпЛА типа Shahed.

Как сообщалось, с вечера 13 мая россияне атаковали Украину баллистикой и дронами. В частности, захватчики запустили 145 БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы.

Напомним, что накануне, около 19:40, по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

Реклама

Дата публикации 07:14, 14.05.25 Количество просмотров 84 Сенсация! Украинцы способны «закрыть» всю границу от вражеских дронов!