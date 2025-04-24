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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы: что известно (обновлено)

По меньшей мере, два человека получили травмы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Ночью против 24 апреля в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Работало ПВО. Есть убытки. Подробная информация впоследствии", - лаконично проинформировал он.

Впоследствии в ОВА добавили , что в результате российской атаки травмировались два человека. Один мужчина получил ранение ноги лёгкой степени. Несовершеннолетняя порезала ноги стеклом. Ее состояние – удовлетворительное.

Кроме того, поврежден газораспределительный пункт, крыши двух жилых домов, окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома. Также зафиксированы повреждения летней площадки парка культуры и отдыха.

Между тем городской голова Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что в результате атаки повреждения жилых домов, хозяйственных зданий, автомобилей в одном из сел громады.

Как сообщалось, ночью российские войска ударили по Киевской области. В частности, в результате атаки в Бучанском районе пострадали две женщины.

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