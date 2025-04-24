Ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы: что известно (обновлено)

Взрыв. / © Associated Press

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Ночью против 24 апреля в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Работало ПВО. Есть убытки. Подробная информация впоследствии", - лаконично проинформировал он.

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Впоследствии в ОВА добавили , что в результате российской атаки травмировались два человека. Один мужчина получил ранение ноги лёгкой степени. Несовершеннолетняя порезала ноги стеклом. Ее состояние – удовлетворительное.

Кроме того, поврежден газораспределительный пункт, крыши двух жилых домов, окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома. Также зафиксированы повреждения летней площадки парка культуры и отдыха.

Между тем городской голова Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что в результате атаки повреждения жилых домов, хозяйственных зданий, автомобилей в одном из сел громады.

Как сообщалось, ночью российские войска ударили по Киевской области. В частности, в результате атаки в Бучанском районе пострадали две женщины.

Дата публикации 19:58, 23.04.25 Количество просмотров 20 Ужасные обстрелы! В Марганце и Запорожье много погибших! Дроны и авиабомбы против людей!