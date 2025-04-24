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- Украина
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Ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы: что известно (обновлено)
По меньшей мере, два человека получили травмы.
Ночью против 24 апреля в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
"Работало ПВО. Есть убытки. Подробная информация впоследствии", - лаконично проинформировал он.
Впоследствии в ОВА добавили , что в результате российской атаки травмировались два человека. Один мужчина получил ранение ноги лёгкой степени. Несовершеннолетняя порезала ноги стеклом. Ее состояние – удовлетворительное.
Кроме того, поврежден газораспределительный пункт, крыши двух жилых домов, окна и двери в пяти квартирах многоквартирного дома. Также зафиксированы повреждения летней площадки парка культуры и отдыха.
Между тем городской голова Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что в результате атаки повреждения жилых домов, хозяйственных зданий, автомобилей в одном из сел громады.
Как сообщалось, ночью российские войска ударили по Киевской области. В частности, в результате атаки в Бучанском районе пострадали две женщины.