Ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы: власти сообщили о последствиях

Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на четверг, 28 августа, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Сработали силы ПВО. Впрочем, последствия атаки зафиксировали на территории Каменец-Подольского района.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

«Этой ночью Хмельнитчина подверглась атаке вражеских летательных аппаратов. Есть ущерб. Детали сообщу со временем», — подчеркнул глава ОВА.

Впоследствии чиновник добавил, что на территории Каменец-Подольского района было повреждено 15 окон и фронтон в 5 жилых домах. По словам Тюрина, информация о травмированных и погибших не поступала.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ночной удар РФ. Украинский лидер подчеркнул, что эта очередная атака россиян «является четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и реальной дипломатии».