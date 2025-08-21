Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Взрыв. / © Associated Press

Сегодня ночью в Хмельницкой области произошли взрывы во время атаки РФ. В регионе сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Во время сегодняшней ночной атаки силами ПВО ВСУ была уничтожена одна крылатая ракета, два беспилотника типа "Shahed" и семь БПЛА были локационно потеряны", - подчеркнул он.

По словам чиновника, информация о разрушениях, травмированных или погибших не поступала.

Как сообщалось, этой ночью РФ совершила массированную атаку по Украине. В ходе атаки было применено 614 беспилотников и ракет. Силы противовоздушной обороны обезвредили 577 воздушных целей противника. Зафиксировано попадание ракет и дронов на 11 локациях. Еще на трех локациях – падение сбитых (обломки) целей.